"خطوة لقرية أفضل" مبادرة للارتقاء بالمظهر الحضاري بقري فارسكور بدمياط

تواصل الوحدات المحلية بقرى مركز فارسكور، بمحافظة دمياط ، باشراف فايزةفودة رئيس مجلس مدينه ومركز فارسكور، جهودها المكثفة لتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المرافق والخدمات، وذلك ضمن مبادرة "خطوة لقرية أفضل"، التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري والبيئي للقرى.

استمرار أعمال النظافه

في هذا الصدد، تضمنت الجهود المنفذة بمختلف قرى المركز استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات، إلى جانب أعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والمرافق، حيث يتم تنفيذ حملتين يومياً بقرى المركز، فضلاً عن الأعمال اليومية المستمرة، كما تم زراعة العديد من الأشجار والشجيرات وتجميل كثير من المناطق ، بالإضافة إلى دهان البلدورات وصب أحواض خرسانية لتجميع القمامة ودهان صناديق القمامة.

الحفاظ على البيئة

وفي إطار الحفاظ على البيئة ورفع كفاءة المجاري المائية والشوارع، تم تنفيذ 402 مرة لتطهير الترع و231 مرة لتجريف الشوارع، إلى جانب تنفيذ 352 حملة إشغال، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والسيولة المرورية والمظهر العام للقرى.

وفي قطاع الإنارة والتحسينات البصرية، تم صيانة أعمدة الإنارة، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية لمنظومة الإنارة، بالإضافة إلى تركيب أعمدة جديدة بالاضافة إلي عدد من اللمبات والكشافات الموفرة، كما تم ودهان عدد كبير من أعمدة الإنارة و الأكشاك، فضلاً عن تركيب 4 تند ليستظل بها المواطنين، كما تم تنفيذ عدد من اللافتات المضيئة بأسماء القرى إلى جانب تركيب المطبات الصناعية.

كما شهد القطاع الخدمي والتجاري جهوداً مكثفة، تضمنت إصدار عدداً من رخصةمحلات، فضلاً عن متابعة قطاع الإعلانات و إضافة إعلانات جديدة، إلى جانب تنفيذ الكثير من عمليات المرور على الخدمات للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

و في السياق ذاته، تتواصل أعمال التجميل والتشجير ورفع كفاءة الشوارع بمختلف قرى المركز، ومن بينها استكمال أعمال الدهانات بمدخل قرية العبيدية، بما يعزز من المظهر الحضاري للقرية .

وتأتي هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة دمياط، والعمل على تحقيق مستهدفات مبادرة «خطوة لقرية أفضل»، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة العامة وتحقيق بيئة حضارية وآمنة تليق بالمواطنين .