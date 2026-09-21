خلال لقاء عمرو الليثي.. ماذا قال محمد ممدوح عن منى زكي وطارق العريان؟

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان محمد ممدوح، الشهير بـ “تايسون”

النجمة منى زكي لها فضل كبير

وعن مسلسل "لعبة نيوتن" قال تايسون، خلال برنامج “واحد من الناس” على شاشة قناة “الحياة” إنه مسلسل مهم في مسيرته الفنية: “النجمة منى زكي لها فضل كبير في هذا المسلسل وفي شخصيتي.

وتابع: وكنا نتناقش كثيراً ونقترح أفكاراً متنوعة، وكانت مباراة فنية قيمة ومهمة مع نجمة متألقة وكبيرة جداً، وشهد المسلسل حالة فنية رائعة وتناغماً وتجانساً بين فريق العمل”

وأضاف: "جملة التمثيل على طبيعتك هذه جملة غير صحيحة، ولكني أنا في التمثيل أسير وراء الشخصية - بيسوقني الدور - وأتقنها وأصدقها".

طارق العريان له فضل كبير

وعن دور الضابط في عدد من الأفلام، وجه الشكر إلى المخرج طارق العريان: "له فضل كبير ودعمني وتعاونت معه في العديد من الأدوار، والمخرج طارق العريان شاهد مسلسل فرق توقيت ولذلك اختارني وقدمني في عدد من الأعمال".

أحمد عز ممثل رائع ومحترف

ووجه الشكر إلى أحمد عز وقال: "ممثل رائع ومحترف، وأنا بطبيعتي أحب جميع الأدوار التي أقدمها وليس هناك دور أفضل من دور، وكل دور اخترته بعناية وبما يتناسب مع قدراتي وعشقي للشخصية، وأردت دائماً تقديم أدوار متنوعة.

وتابع، وأنا لا أحب أن أتفرج على نفسي بعد تقديم الدور ودائماً أقول في حاجة ناقصة وممكن كنت أقدم شكل آخر وهذا لا أعرف ما السبب فيه وهل هو تواضع أو لا، ولكن أنا أنقد نفسي بشكل مستمر وكنت في الأول أنتقد أن كلماتي أقرأها بسرعة بسبب مشكلة التنفس ولكني عالجت هذا الأمر".