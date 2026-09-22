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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

درة: مفيش ست ضعيفة.. والمرأة بتعرف تخلق من ضعفها قوة

الفنانة درة
الفنانة درة
محمود محسن

قالت الفنانة درة إنه لا توجد امرأة ضعيفة، موضحة أنها سبق أن قالت هذه العبارة خلال مشاركتها في برنامج في تونس، ومؤكدة أن المرأة تستطيع أن «تخلق من ضعفها قوة». 

وأوضحت أن المرأة قد تكون ضعيفة في بعض المراحل، لكنها تستطيع بعد ذلك أن «تقف على رجلها تاني» وتواصل حياتها، مشيرة إلى أن قوتها الحقيقية تظهر عندما توضع في موقف يجعلها مضطرة إلى أن تكون قوية. وأضافت أن الأجيال السابقة من النساء «كانوا بيتحملوا كتير وكانوا أقوياء»، وأن المرأة قد تصل إلى وقت تقرر فيه ألا تتحمل، لكنها في الوقت نفسه تتحمل مسؤوليتها وتكمل طريقها.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ هناك نماذج كثيرة لنساء ربين أجيالًا بمفردهن، كما أن المرأة قد لا تكون «متعلمة أوي» لكنها تمتلك قوة فطرية تجعلها تعرف كيف تتصرف، بينما قد تكون أخرى متعلمة ومتحققة في حياتها، ومع ذلك تمر بـ«لحظات ضعف كتير»، لكنها تستطيع أيضًا أن «تقف تاني». وأكدت أن مفهوم القوة بالنسبة إليها لا يرتبط بألا يسقط الإنسان مطلقًا، قائلة: «أنا بحس القوة دايماً إن لما تقعي تعرفي تقفي تاني، بالنسبة للراجل والست، مش إنه اللي ما بيقعش، ما فيش حاجة اسمها كده».

وأوضحت درة أن الإنسان قد يتعرض للجروح والمواقف الصعبة، لكن القوة تكمن في قدرته على التعامل معها ومواصلة الطريق، موضحة ذلك بتعبيرها: «ممكن اللي هو تحطي عارفة لما تتجرحي، تحطي حاجة على الجرح كده وتكملي»، مؤكدة أن الأمر لا يعني أن الإنسان لن يحدث له أي شيء، وإنما أن لديه القدرة على مقاومة ما يتعرض له. وأضافت أن المرأة التي تصمت ولا تطالب بحقها قد تكون قوية بالفعل، لكنها ربما «ما اكتشفتش قوتها» بعد، موضحة أن الإنسان قد لا يعرف حجم قوته إلا عندما يمر بموقف يكشف له قدراته الحقيقية.

وأشارت إلى أن الإنسان طوال حياته يكتشف أشياء جديدة في نفسه، موضحة أن المرأة الصامتة قد تكون قوية، لكنها «مش عارفة يمكن» مدى قوتها، وأنها قد تكتشف هذه القوة عندما تواجه موقفًا صعبًا يجعلها تدرك أنها قادرة على الاستمرار. وضربت مثالًا بفقدان الأشخاص الأعزاء، موضحة أن الإنسان قد يكون لديه أشخاص «عزاز أوي علينا» ولا يستطيع تخيل حياته من دونهم، مثل الأهل، لكنه عندما يوضع أمام موقف فقدان شخص عزيز كان يتخيل أنه لن يستطيع العيش من دونه، فإنه يجد «قوة جواكي» تساعده على مواصلة الحياة.

القدرة على الاستمرار بعد الألم والفقدان

وأكدت الفنانة درة أن هذه القوة قد تظهر في أصعب اللحظات، عندما يكتشف الإنسان أنه قادر على تحمل ما كان يعتقد أنه يفوق قدرته، موضحة أن الإنسان قد لا يعرف ما يمتلكه من قوة إلا عندما تضعه الحياة أمام اختبار حقيقي. واختتمت فكرتها بالتأكيد على أن القدرة على الاستمرار بعد الألم والفقدان هي أحد أهم أشكال القوة، وأن «ربنا» يمنح الإنسان في لحظات الشدة قدرة تساعده على أن يكمل حياته رغم ما مر به.

درة الفنانة درة لميس الحديدي النساء القوة

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