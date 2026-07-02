الإطفاء الفرنسية تواصل جهودها للسيطرة على ‌حريق غابات «إقليم أود»

تواصل فرق الإطفاء الفرنسية جاهدة ​اليوم الخميس للسيطرة على ‌حريق غابات اندلع في إقليم أود بجنوب ​البلاد .

يأتي ذلك في وقت ​تواجه فيه البلاد تداعيات أحدث ⁠موجة حر تجتاح ​أوروبا.

ومن جانبها ؛ ذكرت إدارة إقليم أود، ​الواقع بالقرب من الحدود مع إسبانيا، في منشور على ​إكس أن الأحوال ​الجوية لا تزال غير مواتية ‌بسبب ⁠الرياح العاتية التي قد تؤدي إلى تأجيج النيران.



فيما أفادت هيئة الإطفاء ​في منطقة ​لانكون ⁠بجنوب فرنسا بأنه تمت السيطرة ​على حريق غابات ​آخر ⁠هناك.





وأشار مكتب الأرصاد الجوية الفرنسي إلى احتمال ⁠حدوث ​موجة أخرى من ​الطقس شديد الحرارة الأسبوع المقبل.

وأجبر حريق غابات هائل في جنوب فرنسا عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم في إقليمي إيرو وأود، مع نشر مئات من عناصر الإطفاء لمكافحة النيران التي غذّاها الجفاف والرياح القوية.

وإلتهمت النيران مالايقل عن 800 هكتار، وفق إدارة الإقليم.