وزير التعليم يوجه بتطبيق إجراءات التفتيش بحسم ودقة بلجان الثانوية العامة ومنع الموبايل

حرص محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث تابع عبر شاشات وكاميرات المراقبة سير العمل داخل اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، واطمأن على انتظام دخول الطلاب، وتنفيذ إجراءات التفتيش، ووصول أوراق الأسئلة والإجابة إلى اللجان، وبدء الامتحانات في المواعيد المحددة.

ووجه الوزير بتطبيق إجراءات التفتيش بكل حسم ودقة داخل جميع اللجان، وعدم السماح نهائيًا بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، ومواصلة اجراءات الانضباط الكامل بكافة اللجان على مستوى الجمهورية.

وقبل انطلاق الامتحان، أجرى الوزير اتصالًا بجميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان وانتظام وصول أوراق الأسئلة، وتواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان، مشددًا على استمرار التنسيق المباشر بين غرفة العمليات المركزية والغرف المحلية، وسرعة التعامل مع أي موقف طارئ بما يضمن انتظام سير الامتحانات في جميع المحافظات.

وقد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 النظام الجديد والقديم لشعبتى العلوم والرياضيات امتحان مادة الكيمياء بإجمالي عدد (679180) طالبًا وطالبة، وأدي طلاب الشعبة الأدبية مادة الجغرافيا بإجمالي عدد ( 191165) طالبًا وطالبة، أمام (2032) لجنة سير على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة.

وشهد رابع أيام امتحانات الثانوية العامة حالة من الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين الأدبية والعلمية يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الأولي، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية).