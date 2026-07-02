عايز طالب مركز ومش بيتوتر|معلم يقدم تحليلا لمستوى امتحان كيمياء الثانوية العامة

قدم حسام عادل معلم الكيمياء ، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ، تحليلا تفصيليا لمستوى امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الذي اداه الطلاب اليوم ،مؤكدا ما يلي :

الأسئلة من 1 إلى 30 كانت أسئلة فى متناول الطالب بدون فزلكة من واضع الامتحان

الأسئلة ذات الدرجتين كانت فيها أفكار ربط وتحتاج “طالب مركز ومش بيتوتر و حل بإيده كتير"

هناك بعض الأسئلة جاءت من النماذج الاسترشادية بالنص

عامل الوقت مازال أزمة كبيرة للطلبة أثناء الامتحان وبالذات مع ارتفاع مستوى الأسئلة

وكان قد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 النظام الجديد والقديم لشعبتى العلوم والرياضيات امتحان مادة الكيمياء بإجمالي عدد (679180) طالبًا وطالبة، وأدي طلاب الشعبة الأدبية مادة الجغرافيا بإجمالي عدد ( 191165) طالبًا وطالبة، أمام (2032) لجنة سير على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة.

وشهد رابع أيام امتحانات الثانوية العامة حالة من الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين الأدبية والعلمية يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الأولي، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية).