وفاة والدة الإعلامية ريهام الديب وتشييع الجثمان عقب صلاة الظهر

أعلنت الإعلامية ريهام الديب، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي،

حيث كتبت: “كل نفسٍ ذائقة الموت… صدق الله العظيم.. أمي حبيبتي في رحمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وأوضحت ريهام الديب أن صلاة الجنازة ستقام على جثمان والدتها بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، عقب صلاة الظهر، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.

خبر وفاة والدة الإعلامية ريهام الديب أحدث تفاعلًا واسعًا من الإعلاميين والأصدقاء، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان



