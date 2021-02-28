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أحمد موسى: لم يتم التحقيق مع ريهام الديب في واقعة نشرة التاسعة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:59 م
مذيعة التليفزيون
مذيعة التليفزيون المصري
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حمزة شعيب
أكد الإعلامي أحمد موسي، أنه لم يتم التحقيق مع ريهام الديب في واقعة نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" ريهام الديب مشهود لها بالكفاءة ودائما ما تقدم المؤتمرات الرئاسية".

وتابع:" الزميلة ريهام الديب ليست من ضمن الفريق الذي أحيل للتحقيق وفقا لبيان الهيئة الوطنية للإعلام".

وأحالت الهيئة الوطنية للإعلام فريق عمل نشرة التاسعة إلى التحقيق نظرا لما بدر منهم أمس الاول الجمعة، ولم يراعوا من القواعد والمعايير المهنية وارتكبوا خطأ  أثناء قراءة عناوين الأخبار.

وأكدت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين في بيان لها اليوم، على احترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة التاسعة الذين نقدر ونحترم جهودهم فى العمل وأن الخطأ وارد فى العمل البشرى، ولكن انطلاقا من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام  ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحتراما وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا  المبادئ والأسس التى وضعتها الوطنية للإعلام فى  العمل داخل الاستديوهات فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات.
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