المالية: 8 آلاف جنيه الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة من يوليو الحالي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة في ٢٠ يوليو الحالى، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى ٨٢٢,٨ مليار جنيه، أخذًا في الاعتبار أننا نستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

قال كجوك، إن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه، مشيرًا إلى إقرار ١٢٪ من الأجر الوظيفى علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه.

أضاف، أنه سيتم منح ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم منح ٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو الحالى بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه.

أوضح، أن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و٦٤٠ ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.

قال د. أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو الحالى بدءًا من ٢٠ يوليو، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات أغسطس بدءًا من ٢٣ أغسطس، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات سبتمبر بدءًا من ٢٤ سبتمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.