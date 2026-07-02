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التعليم: الصور المتداولة لكيمياء وجغرافيا الثانوية العامة بجروبات شاومينج حتى نصف الوقت “قديمة”
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: الصور المتداولة لكيمياء وجغرافيا الثانوية العامة بجروبات شاومينج حتى نصف الوقت “قديمة”

شادي زلطة
شادي زلطة
ياسمين بدوي

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أن كل الصور المتداولة على جروبات شاومينج للغش على تليجرام على انها من امتحاني كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة حتى نصف الوقت قديمة ولا علاقة لها بالامتحان 

و يتابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سير امتحانات الثانوية العامة 2026 من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مواصلة تحقيق الإنضباط الكامل على مستوى كافة لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

وقد حرص خالد عبد الحكم مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وأكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، آداء امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 لطلاب علمي و امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 لطلاب أدبي

ويستمر زمن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 لطلاب علمي و امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 لطلاب أدبي في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فيتكون امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.


كما   أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فيتكون امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

جروبات شاومينج وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة التعليم

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