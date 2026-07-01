بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية.

وظهرت رانيا يوسف، مرتديه بنطال رياضي باللون البينك مع توب باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رانيا يوسف، في المكياج على اللون الاسود ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة رانيا يوسف