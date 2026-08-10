مصدر بالزمالك: عقوبات تاريخية على الغائبين عن المعسكر

كشف أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن العقوبات الموقعة على اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد، تعد تاريخية ولم تحدث من قبل داخل القلعة البيضاء.

الزمالك

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك اتخذت قرارات حاسمة تجاه اللاعبين الذين تغيبوا عن المعسكر دون الحصول على إذن مسبق، في إطار فرض الانضباط والالتزام داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن العقوبات تأتي ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع اللاعبين دون استثناء، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والإداري للفريق.