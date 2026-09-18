البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للمرحلة المقبلة.. وتطورات حالة الرمادي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد خوض آخر مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام، بهدف التقاط الأنفاس بعد المجهود الذي بذله الفريق خلال الفترة الماضية، على أن يعود اللاعبون إلى التدريبات اليوم ، لبدء التحضير للمرحلة المقبلة.

وكشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات حالة أيمن الرمادي، المدير الفني للبنك الأهلي، موضحًا أن حالته الصحية أصبحت مستقرة بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور إن الرمادي قد يتواجد في مران الفريق المقرر له اليوم الجمعة، وذلك بعد تحسن حالته بصورة ملحوظة.

وأضاف أن المدير الفني سيجري تواصلًا مع الطبيب المعالج خلال الفترة المقبلة، من أجل الحصول على الموافقة الطبية اللازمة لحضور التدريبات والعودة إلى ممارسة مهامه مع الفريق بشكل طبيعي.

وأشار خالد الغندور إلى أن إمكانية حضور أيمن الرمادي لمران البنك الأهلي اليوم لا تزال مرتبطة برؤية الطبيب وحالته الصحية، مؤكدًا أن الجهاز الفني والإدارة لا يرغبان في التعجل بشأن عودته.

وأوضح أن انطلاق فترة التوقف الدولي الحالية يمنح الجهاز الفني فرصة مناسبة للتعامل مع الأمر بهدوء، دون الحاجة إلى الضغط على المدير الفني للعودة سريعًا إلى التدريبات.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحديد موعد عودة الرمادي بشكل كامل إلى قيادة تدريبات البنك الأهلي، وفقًا لتوصيات الطبيب وحالته الصحية، مع استمرار استعداد الفريق خلال فترة التوقف الدولي



