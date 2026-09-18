السنغال تراهن على الغاز المحلي لخفض أسعار الكهرباء وتخفيف أعباء الدعم الحكومي

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أكد وزير الطاقة والبترول السنغالي، الحاج عبد الرحمن ديوف، أن بدء إنتاج الغاز الطبيعي المحلي يشكل خطوة حاسمة لتخفيض التكاليف المرتفعة لتوليد الطاقة، ما يمهد الطريق لخفض فواتير الكهرباء للمستهلكين وتخفيف الضغط المالي عن كاهل الدولة.

وتسعى السنغال إلى استبدال الوقود الثقيل المكلف بالغاز الطبيعي، ومن أبرز خطواتها تحويل محطة "بل أير" (Bel Air) بقدرة 335 ميغاوات للعمل بالغاز الطبيعي المسال.

و تتراوح تكلفة إنتاج الكهرباء حالياً بين 34 و38 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة، وتدعمها الحكومة لتباع بنحو 24 سنتاً، ومن شأن الغاز المحلي أن يقلل تكلفة الإنتاج بشكل حاد.

ويهدف الاعتماد على الإمدادات المحلية إلى تقليل الفاتورة المالية التي تتحملها خزانة الدولة لدعم أسعار الطاقة للمواطنين.

وتخطط السنغال لرفع قدرتها الكهربائية الإجمالية من نحو 1,740 ميغاوات إلى 12,000 ميغاوات بحلول عام 2050، بالتوازي مع رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 40%.