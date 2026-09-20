اليوم.. انطلاق منافسات الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص القاهرة 2026

انطلقت صباح اليوم الأحد، منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري، تحت شعار "رياضات الأداء".

وتقام اليوم نهائيات مسابقات “الركوب الإنجليزي” للفروسية ونهائيات الجمباز الفني سيدات، ومسابقة “بنش برس” الرفعة الصدرية بنين وبنات.

وتلعب منافسات الفروسية على ملاعب نادي الفروسية بالجزيرة، أما نادي النادي فيحتضن منافسات الجمباز الفني سيدات، فيما تقام منافسات القوة البدنية على صالة المنتخبات القومية بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وتستمر الفعاليات يومي الاثنين والثلاثاء، قبل إقامة مراسم الختام يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، على أن تغادر البعثات المشاركة القاهرة يوم الأربعاء 23 سبتمبر.

وأقيم مساء أمس حفل افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “القاهرة 2026” على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وزينة توكل، المدير التنفيذي لصندوق «قادرون باختلاف» ونائبةً عن وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، وعدد من قيادات الأولمبياد الخاص، وممثلي الجهات والمؤسسات المشاركة والداعمة، والمنتخبات المشاركة في الألعاب.

وتشهد المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية مشاركة 13 دولة، إلى جانب 173 لاعبًا ولاعبة ورؤساء وفود، فضلًا عن مشاركة 42 شخصًا في مؤتمر إعداد اللاعبين من ذوي الإعاقة، في حدث يجمع بين المنافسة الرياضية ودعم التمكين والدمج المجتمعي.

وتأتي المنافسات تحت شعار “رياضات الأداء”، في إطار التطور الذي تشهده مسابقات الأولمبياد الخاص، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لإظهار قدراتهم والتنافس في أجواء رياضية تجمع المشاركين من مختلف دول المنطقة.