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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محامي رمضان صبحي: قدمنا طعنا في قضية المنشطات.. وعودته للملاعب قريبا واردة

رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسن العمدة

كشف هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز، عن تطورات أزمة اللاعب وموقف المحكمة الفيدرالية من الطعن المقدم من جانب اللاعب بسبب قضية المنشطات.

وقال زهران في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: قدمنا طعن امام المحكمة الفيدرالية ولكن لم يتم تحديد حكم بقبول الطعن من عدمه بسبب الإجازات.

واضاف: من الوارد ان يتم. صدور حكم في سبتمبر او اكتوبر المقبل، وكاس لم يمنحنا تقديم ادلة وشواهد خلال الحكم الذي صدر على رمضان صبحي وهذا ممكن ان يكون  سبب قوي لقبول الطعن.

وتابع: واقعة الطعن أمام المحكمة الفيدرالية بسبب المنشطات هي  الأولى امام المحكمة الفيدرالية ونتمنى أن تكون مؤشرًا ايجابيًا ويتم النظر في الطعن وقبوله.

واختتم: حال تم قبول الطعن سيشارك رمضان صبحي في المباريات مع بيراميدز بشكل طبيعي  حال ان كان اللاعب مقيدا في صفوف بيراميدز، وإذ لم يقيد سيشارك من يناير المقبل إذا تم قبول الطعن.

هاني زهران محامي رمضان لاعب بيراميدز رمضان صبحي هاني زهران بيراميدز

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