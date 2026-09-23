بيانات العملاء في قبضة القراصنة.. هاكرز ShinyHunters يخترقون الـFBI

قالت مجموعة الابتزاز الرقمي المعروفة باسم ShinyHunters، إنها اخترقت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، وسرقت بيانات تخص عددا كبيرا من الموظفين والعناصر الحاليين والسابقين في الوكالة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه “على علم بالادعاءات المتعلقة بنشاط غير مصرح به طال موقع FBIjobs.gov”، مضيفا أنه “يجري حاليا تحقيقا في الأمر”.

وفي بيان نشرته المجموعة على موقعها في شبكة الإنترنت المظلمة، وخلال محادثة عبر الإنترنت مع وكالة “رويترز”، قالت ShinyHunters إنها استهدفت مكتب التحقيقات الفيدرالي ردا على إعلان أصدرته الوكالة في مايو 2026، تناول بالتفصيل أساليب المجموعة وحذر ضحاياها من دفع الفدية.

وزعمت المجموعة أنها سرقت بيانات تخص “تقريبا جميع عملاء FBI، والأفراد الذين تقدموا بطلبات للحصول على وظائف في المكتب”.

FBI

ولإثبات ادعائها، قدمت المجموعة ما قالت إنها لقطة شاشة لموقع التوظيف التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد العبث به، إلى جانب ما وصفته ببيانات لنحو 5 آلاف عنصر، قالت إنها عينة من قاعدة البيانات الأكبر التي استولت عليها.

تعطل موقع التوظيف



تعرض موقع التوظيف التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لتعطل مؤخرا، وقالت رسالة نشرت على الموقع الثلاثاء إن الموقع، إلى جانب “بوابة المتقدمين لوظيفة العميل الخاص في FBI"، "غير متاحين حاليا”.

وبدت عينة البيانات المسربة وكأنها تتضمن أسماء عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعناوين منازلهم، وأرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم، ومهامهم الوظيفية، وفي بعض الحالات أسماء أفراد من عائلاتهم.

وتمكنت وكالة “رويترز” من التحقق جزئيا من صحة بعض المعلومات، من خلال مطابقة التفاصيل، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي، مع سجلات مكاتب الائتمان وبيانات سبق تسريبها واحتفظت بها شركة District 4 Labs المتخصصة في استخبارات الإنترنت المظلم.

تسريبات سابقة تسببت في أضرار



قالت سينثيا كايزر، المسؤولة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن عمليات الاختراق التي تزعم ShinyHunters تنفيذها “ضارة للغاية”، إذ يمكن أن يستغلها مجرمون لكشف هويات الأشخاص الذين يحققون معهم والضغط عليهم.

وأشارت كايزر، التي تشغل حاليا منصب نائبة الرئيس الأولى في شركة الأمن السيبراني Halcyon، إلى أن تسريبا قديما يعود إلى عام 2016 لا يزال يستخدم من حين لآخر حتى اليوم لمضايقة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت: “بمجرد سرقة هذه المعلومات، يتم استخدامها إلى الأبد”.

وتعد ShinyHunters واحدة من أشهر مجموعات القرصنة وأكثرها سعيا إلى لفت الانتباه على مستوى العالم.

ومن بين عمليات الاختراق الأخيرة المنسوبة إليها، سرقة مزعومة لملايين السجلات التجارية من شركة تطوير ألعاب الفيديو Rockstar Games، مطورة سلسلة “Grand Theft Auto”، إضافة إلى اختراق وقع في مايو واستهدف منصة Canvas التعليمية، وتسبب في اضطرابات واسعة النطاق في مدارس أمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك الأمريكية إنها تمكنت من رصد قراصنة مرتبطين بـShinyHunters أثناء محاولتهم استخدام أدواتها.