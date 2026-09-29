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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اجتماع عاجل بـ تشريعية النواب غدا.. مصطفى بكري يرجح تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
فريدة محمد

أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عقد اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالاستعدادات التشريعية خلال الفترة المقبلة.

اجتماع مرتقب للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

وقال بكري في تصريحات صحفية له اليوم، إن اجتماع اللجنة من المقرر أن يُعقد غدًا، في إطار متابعة الاستعدادات المرتبطة ببدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

بحث تأجيل تطبيق القانون لمدة عام

ورجّح بكري أن يتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام آخر، والذي كان مقررًا أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضح أن هذا الطرح يأتي في ضوء ما أُثير بشأن عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتطبيق القانون بالصورة المطلوبة.

استعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وأشار بكري إلى أن الاجتماع يأتي في إطار بحث الموقف من الاستعدادات المرتبطة ببدء تطبيق القانون، وما إذا كانت الجهات المعنية قد استكملت المتطلبات اللازمة للتنفيذ، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأن المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع اللجنة مناقشة الموقف المتعلق بموعد بدء تطبيق القانون، في ضوء الاستعدادات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذه.

مجلس النواب النائب مصطفى بكري الشؤون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائية

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