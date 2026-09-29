رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى قواعد طوعية للذكاء الاصطناعي وسط تعثر التشريعات



أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن أمله في أن تكون الضوابط المنظمة للذكاء الاصطناعي "طوعية"، مؤكدا أهمية تحقيق التوازن المناسب في التعامل مع هذه التكنولوجيا، وذلك قبيل مشاركته في اجتماع مع مسئولين تنفيذيين في قطاع الذكاء الاصطناعي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وقال جونسون - في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" اليوم /الثلاثاء/ - إنه يأمل أن تكون الضوابط طوعية، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا تسعى إلى طمأنة المستثمرين والمستهلكين والشعب الأمريكي بأنها ستتعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة.

وتأتي تصريحات جونسون وسط ضغوط من مسئولين تنفيذيين في القطاع وأعضاء بالكونجرس من أجل الإسراع بإقرار تشريعات تضع إطارا تنظيميا للذكاء الاصطناعي، وتفرض قيودا حكومية تهدف إلى الحد من الأضرار المحتملة للتكنولوجيا.

ولا يزال الكونجرس في المراحل الأولى من تنظيم الذكاء الاصطناعي، فيما من المقرر أن يتوقف عن العمل في واشنطن اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع وحتى ما بعد انتخابات نوفمبر المقبل.

وحذر مسئولون تنفيذيون في قطاع الذكاء الاصطناعي مؤخرا من المخاطر الكارثية المحتملة للتكنولوجيا إذا خرجت عن السيطرة، ودعوا واشنطن إلى التحرك لإبطاء تطوير التقنيات المتقدمة، في وقت يسهم فيه الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد ودفع مكاسب الأسواق، وسط توقعات بأن يعزز الإنتاجية ويفضي إلى اختراقات جديدة.