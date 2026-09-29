تباين مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام تعاملات اليوم

تباين مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم / الثلاثاء/ ، حيث ارتفع المؤشر العام بمقدار 1.10 نقطة مسجلا 1906.80 نقطة مدعوما بارتفاع ؤشر قطاعي الصناعات والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر الإسلامي انخفض بمقدار 4.02 نقطة مسجلا 917.70 نقطة.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و791 ألفا و513 سهما بقيمة إجمالية قدرها 617 ألفا و748 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 102 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 75.23% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.



