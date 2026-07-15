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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صادرات السيارات الكورية تسجل أعلى مستوى في يونيو بدعم من الطرازات الكهربائية والهجينة

صادرات كوريا الجنوبية
صادرات كوريا الجنوبية
كريم عاطف

حققت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات نمو ملحوظ خلال يونيو الماضي، لتسجل أعلى قيمة لها على الإطلاق خلال هذا الشهر، مدعومة بالطلب القوي على السيارات الكهربائية والهجينة في الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية أن قيمة صادرات السيارات بلغت 6.71 مليار دولار خلال يونيو، بزيادة سنوية قدرها 5.8%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله لصادرات السيارات الكورية في شهر يونيو.

وجاء هذا الأداء مدفوعا بارتفاع الشحنات إلى عدد من الأسواق الرئيسية، حيث زادت الصادرات إلى أميركا الشمالية بنسبة 12.3%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 13.7%، فيما سجلت أسواق أميركا اللاتينية نمو بلغ 5.1%.

واستمرت السيارات الصديقة للبيئة في قيادة النمو، بعدما ارتفعت صادراتها بنسبة 31.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى نحو 2.9 مليار دولار، بما يعكس تزايد الطلب العالمي على المركبات الكهربائية والهجينة.

وعلى صعيد السوق المحلية، ارتفعت مبيعات السيارات داخل كوريا الجنوبية بنسبة 9.5% لتصل إلى 159.7 ألف سيارة خلال يونيو، وسجلت السيارات المصنعة محليا مبيعات بلغت 120.22 ألف سيارة بزيادة 3%، بينما حققت السيارات المستوردة نمو لافت بنسبة 35.6% لتصل إلى 39.4 ألف سيارة.

كما شهد الإنتاج المحلي للسيارات نمو بنسبة 11.6% على أساس سنوي، ليبلغ 394.2 ألف سيارة، مدفوع بزيادة إنتاج كبرى الشركات الكورية، إذ ارتفع إنتاج هيونداي موتور بنسبة 10.9%، فيما سجلت كيا نمو بلغ 16.2%.

وفي الوقت نفسه، زاد إنتاج «جنرال موتورز كوريا» بنسبة 3.4%، بينما حققت «كيه جي موبيليتي» أكبر معدل نمو بين الشركات بنسبة 21.2%، في حين تراجع إنتاج «رينو كوريا موتورز» بنسبة 29.6% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

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