جود بيلينجهام يكشف تفاصيل حديثه مع ميسي خلال لقاء إنجلترا والأرجنتين

كشف جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا عن لقطة حديثه مع ليونيل ميسي خلال اللقاء بينهم في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وقال بيلينجهام في تصريحاته :كنا نتحدث عن إحدى اللقطات، ولم يكن هناك أي شيء سيئ، أنا متأكد أن الجميع سيحاول تضخيم الأمر كالعادة لأجل إرضاء أنفسهم، لكنه لم يكن كذلك.

وواصل : كنت أعتقد أن هناك خطأً لم يُحتسب في لقطة سابقة، فقال لي: وماذا عن الخطأ الذي ارتُكب ضدي؟ فأجبته: أنت قوي بما يكفي لتتحمل مثل هذه الالتحامات، كان حديث ودي.

وأوضح : لكن بالطبع أنا في الطرف الخاسر و سيتم تحويل الأمر لأشياء أخرى، لكن يبقى من دواعي الفخر أن أواجه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

نهائي كأس العالم

واصل منتخب الأرجنتين رحلته الناجحة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إثر فوزه المثير على منتخب إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المباراة النهائية المرتقبة، التي تجمع منتخب الأرجنتين بنظيره منتخب إسبانيا مساء الأحد المقبل، في مواجهة قوية يسعى خلالها كل منتخب إلى حصد لقب كأس العالم 2026 واعتلاء عرش الكرة العالمية، بعدما نجح المنتخب الإسباني في بلوغ النهائي عقب فوزه على منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، ليعد النهائي بمواجهة من العيار الثقيل بين اثنين من أبرز منتخبات البطولة.