بيلينجهام: اللعب أمام ميسي شرف كبير.. ومستواه في كأس العالم لايصدق

أكد جود بيلينجهام، نجم منتخب إنجلترا، أن مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي كانت تجربة استثنائية، وذلك عقب خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وقال بيلينجهام في تصريحات تلفزيونية: "بالنسبة لي، كان شرفًا أن ألعب ضد ميسي، ولم يكن بيننا أي خلاف أو مشكلة".

وأضاف: "الخسارة مؤلمة جدًا، لكن اللعب أمامه كان أمرًا لا يُصدق، ومستواه في كأس العالم مذهل ولايصدق، وأتمنى له التوفيق في المباراة النهائية".

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي مونديال 2026 بعد الفوز على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم، مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب البطولة.