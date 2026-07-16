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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أفضل 5 موديلات عائلية في مصر.. ما علاقة الصين ‏وسياراتها الأجرة الكهربائية بمضيق هرمز

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

  • أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر
    شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏


- ما علاقة الصين ‏وسياراتها الأجرة الكهربائية بمضيق هرمز.. القصة كاملة
رغم المخاوف العالمية من اضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، تمتلك الصين ورقة قوة خففت من تأثير تقلبات أسعار الخام، تتمثل في الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية، خاصة داخل أساطيل سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي.


- تعرف على سعر أفخم سيارة سيدان صينية في مصر
تواصل العلامات الصينية تألقها في عالم السيارات الفاخرة، وتقدم العديد من السيارات في السوق المحلى ، ولكن هناك سيارة تعتبر أفخم سيارة سيدان صينية في مصر ‏ هونشي ‏أوسادو 2026 ‏.


- أسعار رينو ميجان المستعملة في مصر
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارًا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضًا الفارهة.‏


- صادرات السيارات الكورية تسجل أعلى مستوى في يونيو بدعم من الطرازات الكهربائية والهجينة
حققت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات نمو ملحوظ خلال يونيو الماضي، لتسجل أعلى قيمة لها على الإطلاق خلال هذا الشهر، مدعومة بالطلب القوي على السيارات الكهربائية والهجينة في الأسواق العالمية.


 


 

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