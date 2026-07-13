طارق طابوزادة رئيساً لبعثة الاسكواش استعداداً لبطولة العالم للناشئين في كندا

قرر الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة آمنة الطرابلسي، تعيين طارق طابوزادة رئيساً للبعثة المصرية للناشئين والناشئات، تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم المقررة بكندا،

وتسافر بعثة مصر لناشئي وناشئات الاسكواش إلى كندا، بعد غد الأربعاء، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم بكندا، والتي تقام خلال الفترة في الفترة من 20 إلى 31 يوليو 2026 .

موعد انطلاق بطولة العالم للمحترفين

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش إقامة بطولة العالم للمحترفين الموسم المقبل 2026-2027 فى لندن، خلال الفترة بين 27 مارس وحتى الرابع من شهر أبريل القادمين.

وسيطر أبطال الاسكواش المصري على جوائز الأفضل في موسم 2025 - 2026، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون سواء الشباب الصاعدين أو المحترفين، ليحصدوا أبرز ألقاب وجوائز رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن الموسم الماضي.