الإمارات تتعادل مع قطر وتضرب موعدًا مع عمان في نصف نهائي خليجي 27

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة منتخب الإمارات أمام نظيره القطري، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

المعز علي يتقدم لقطر

بدأ منتخب قطر المباراة بشكل قوي، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 33 عن طريق المعز علي، بعد تمريرة من زميله جاسم جابر، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

لكن منتخب الإمارات لم يستسلم، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع للشوط الأول، عن طريق علي صالح، لينتهي الشوط بالتعادل 1-1.

الإمارات تواجه عمان وقطر أمام السعودية

وبهذه النتيجة، يحافظ منتخب الإمارات على صدارة المجموعة الثانية، ليضرب موعدًا مع منتخب عمان، وصيف المجموعة الأولى، في الدور نصف النهائي.

في المقابل، يلتقي منتخب قطر مع السعودية، متصدر المجموعة الأولى، في نصف النهائي الآخر.

8 منتخبات تتنافس على لقب خليجي 27

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» مشاركة 8 منتخبات، هي السعودية والكويت والعراق وعمان والبحرين والإمارات وقطر واليمن.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، وسط منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة على حصد اللقب.