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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد شلبي: توجيهات الرئيس تؤكد أن تحسين حياة المواطنين من أولويات الدولة

المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة
المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة
محمد الشعراوي

أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الحكومة والمحافظين وعدد من قيادات الدولة والعمد والمشايخ والخبراء، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمتابعة المباشرة لأداء مؤسسات الدولة، والاستماع إلى نبض الشارع واحتياجات المواطنين، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال  إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن ضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين تحمل رسالة واضحة مفادها أن المواطن يمثل محورًا رئيسيًا في منظومة العمل الوطني، وأن نجاح أي جهود تنموية لا يقاس فقط بحجم المشروعات المنفذة، وإنما بمدى انعكاسها الحقيقي على حياة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأضاف أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة أن تأكيد الرئيس على حسن استغلال موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وإقليمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد، وتوجيهها نحو مشروعات وخدمات تحقق مردودًا ملموسًا على المواطن.

وأشار المهندس محمد شلبي إلى أن ما جرى استعراضه خلال الاجتماع من جهود وإنجازات في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وغيرها، يعكس حجم العمل الذي يتم على مختلف المحاور، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تطوير الخدمات ورفع كفاءتها يجب أن يكون مسارًا مستمرًا يستجيب بصورة متواصلة للتحديات واحتياجات المواطنين المتغيرة.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس بشأن حسن معاملة المواطنين داخل المصالح والجهات الحكومية تمثل أحد المحاور المهمة في تطوير الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وسرعة إنجاز الخدمات، والتعامل اللائق مع المواطنين، كلها عوامل تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأكد المهندس محمد شلبي أن مشاركة العمد والمشايخ في الاجتماع تعكس أهمية الاستماع إلى القيادات المجتمعية الموجودة على الأرض، باعتبارها الأكثر قربًا من المواطنين والأقدر على نقل احتياجات القرى والنجوع بصورة مباشرة، مشددًا على أن دعم المجتمع المحلي وتوسيع دائرة المشاركة يمثلان عنصرًا مهمًا في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح  أن مواجهة الشائعات وحالات الإحباط لا تكون إلا بمزيد من العمل والإنجاز، وبناء وعي حقيقي لدى المواطنين، مؤكدًا أن تماسك المجتمع وتعاون مؤسسات الدولة مع المواطنين يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية.

وثمّن أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة اهتمام الرئيس بملفات التعليم والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وتنمية الموارد المائية، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا لم يعد خيارًا، وإنما ضرورة لبناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والتعامل مع المتغيرات المتسارعة.

واختتم المهندس محمد شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة، من خلال العمل الميداني، وسرعة الاستجابة للشكاوى، وتحسين جودة الخدمات، وتخفيف الأعباء، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والمحافظات ومختلف مؤسسات الدولة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة المحافظين المشايخ العمد

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