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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: مفيش زعل بين حسام حسن ومحمد صلاح.. والاتنين حضنوا بعض

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد أحمد جلال، الناقد الرياضي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم أدار الأزمة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد الشناوي والنادي الأهلي من جهة بهدوء ونجاح، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي أزمة بين محمد صلاح وحسام حسن.

وقال أحمد جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «مشهد كريستيانو رونالدو صعب بالتأكيد للاعب هو أسطورة عالمية، ونحن أمام مشهد مشابه لذلك وهو ما حدث مع النجم محمد الشناوي، وتم إدارة الأزمة بنجاح وهدوء شديد في منتخب مصر ونجح حسام حسن ونجح اتحاد الكرة في التعامل مع الأزمة.

وأكد جلال أنه تم إنهاء أزمة النادي الأهلي ومحمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن بشكل هادئ جدًا، مضيفًا: «لا بد من احترام اللاعبين ووجهة نظر المدير الفني ورئيس اتحاد الكرة، والكل تعامل بشكل هادئ».

وكشف جلال عن أن رئيس الأهلي محمود الخطيب طلب عدم نشر البيان الخاص بالنادي إلا بعد مباراة مصر وأنجولا، ليؤكد أنه ليس في حرب مع أحد ولكن هدفه وضع النقاط على الحروف فقط.

وفيما يتعلق بمحمد صلاح، أكد جلال أنه لا يوجد أزمة بين محمد صلاح والجهاز الفني متسائلًا: «ليه الناس بتقول في أزمة بين صلاح وحسام حسن؟».

وأوضح أحمد جلال قائلًا: «كان هناك حديث بين المدير الفني ومحمد صلاح وسُئل صلاح عن مدى حزنه من تغييره في مباراة أنجولا»، مضيفًا: «محمد صلاح قال لحسام حسن إنه مش زعلان من التغيير، ولكنه لا يرغب في وجود مشاحنات بين المدرب واللاعبين، وبعدها حسام حسن وصلاح خدوا بعض بالأحضان».

ولفت أحمد جلال إلى أن محمد صلاح لم يغادر معسكر المنتخب على الفور بل غادر في اليوم التالي.

وحول مشاركة صلاح في مواجهة جنوب أفريقيا الودية، قال جلال: «مباراة جنوب أفريقيا تجريبية في المقام الأول وستكون هناك فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا للتواجد في المباراة، فما الداعي لتواجد صلاح في هذه المباراة، ومن الممكن أن نجد المهدي سليمان يُشارك بشكل أساسي في المباراة وإراحة مصطفى شوبير».

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح اخبار الرياضة

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