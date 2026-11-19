كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت تضرر القائمة على النشر من نجلتى خالها لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب، والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، ووجود خلافات عائلية بين طرف أول : (القائمة على النشر ، ووالدتها ) وطرف ثان :(نجلتى خالها ، وطليق إحداهن "له معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب وقيام الطرفين بنشر مقاطع فيديو على حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعى تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والتشهير ، فضلاً عن قيام الطرف الثانى بنشر فيديوهات مفبركة للقائمة على النشر من خلال حسابات وهمية للإساءة لها.

أمكن تحديد وضبط طرفى الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ماسبق لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.