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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آيات أباظة: شهيرة وقفت جنبي خلال رحلة مرضي ودعمتني نفسيا أثناء العلاج

آيات اباطة
آيات اباطة
تقى الجيزاوي

طمأنت الإعلامية آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، جمهورها على حالتها الصحية، بعد رحلة علاج استمرت نحو عام ونصف، خاضت خلالها مواجهة صعبة مع مرض السرطان، مؤكدة أن الدعم النفسي والأسري كان له دور كبير في تجاوزها لهذه المرحلة والوصول إلى التعافي.

وتحدثت آيات أباظة، خلال مداخلة تلفوزيونية لأول مرة بعد تعافيها في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها، لتكشف للمرة الأولى كواليس رحلة العلاج، والمواقف التي لا تنساها لزوجها عمرو محمود ياسين، الذي ظل إلى جوارها طوال فترة مرضها.

وأكدت آيات أباظة أن هذه المحنة جعلتها تكتشف معدن زوجها الحقيقي، قائلة إن «غلاوته زادت عندها» بعد ما مرت به، بعدما وجدته سندًا حقيقيًا لها في أصعب أوقات حياتها.

وأضافت أن عمرو محمود ياسين وقف بجوارها «وقفة راجل ابن أصول»، مشيرة إلى أنه كان حريصًا على أن يكون بجانبها طوال فترة العلاج، لدرجة أنه رفض أن تبيت والدتها معها في المستشفى، وأصر بنفسه على أن يكون المرافق لها.

وأوضحت آيات أن هذا الموقف، إلى جانب العديد من التفاصيل والمواقف الصغيرة التي عاشتها خلال رحلة العلاج، جعلها تشعر بالأمان رغم حالة القلق والخوف التي كانت تسيطر عليها في مراحل العلاج والمتابعة. واختتمت آيات أباظة:" مرضي بالسرطان خلاني أقوى ومفيش حد خذلني في مرضي .. والكل كان واقف جنبي وحماتي الفنانة شهيرة وقفت جنبي خلال رحلة مرضي ودعمتني نفسيا خلال رحلة العلاج".  

آيات أباظة برنامج «تفاصيل» الإعلامية نهال طايل عمرو محمود ياسين

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