"كنت خايفة الناس تصدق".. آيات أباظة ترد على شائعات ارتباط زوجها عمرو محمود ياسين

كشفت الإعلامية آيات أباظة تفاصيل الدعم الذي تلقته من أسرتها خلال فترة علاجها، مشيرة إلى الدور الكبير الذي لعبته حماتها الفنانة شهيرة في مساندتها، مؤكدة أن العائلة كانت دائمًا مصدر قوة لها.



وقالت آيات أباظة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2: في مرة ماكنتش عاوزة أخد جلسة كيماوي، حماتي شهيرة كلمتني وخليتني أخدها، هي شخصية قوية، موضحة أن زوجها المؤلف والسيناريست عمرو محمود ياسين كان حريصًا على التواجد بجانبها خلال فترة العلاج، رغم ارتباطه بعمله.

وأضافت: عمرو كان بيشتغل وهو جنبي، بياخد كورنر ويكتب، لافتة إلى أن هذه المواقف أكدت لها أهمية وقوة ترابط الأسرة.

وعلى جانب آخر، ردت آيات أباظة على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن ارتباط زوجها عمرو محمود ياسين، مؤكدة أنها فوجئت بالخبر وشعرت بالقلق من إمكانية تصديقه من جانب الجمهور.

وأوضحت: شوفت الخبر وأول حاجة جت في بالي إنه مش هيعرف يشتغل وكنت خايفة الناس تصدق، مشيرة إلى أن عمرو محمود ياسين سبق وسلط الضوء في أحد أعماله الدرامية على تأثير أخبار السوشيال ميديا وسرعة انتشارها، وهو ما جعل البعض يتعامل مع الأمر بشكل شخصي.

وتابعت: عمرو سلط الضوء في مسلسل وننسى اللي كان على السوشيال ميديا وإزاي الخبر بينتشر، فده زعل ناس كتير وكله خده على نفسه.



