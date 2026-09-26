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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبد المنعم مهدد بالغياب عن مباراة جنوب السودان بسبب ملعب الترتان

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
عمرو مصطفى

 كشف مصدر داخل منتخب مصر، عن وجود اتجاه لعدم مشاركة محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، في مواجهة جنوب السودان المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

محمد عبد المنعم مرشح للغياب عن مباراة جنوب السودان 

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الجهاز الفني والطبي للمنتخب يدرسان موقف عبد المنعم من المشاركة في المباراة، خاصة أن اللقاء سيقام على ملعب من النجيل الصناعي «الترتان»، وهو ما يثير مخاوف من تعرض اللاعب للإصابة.

وأوضح المصدر أن عبد المنعم عانى من إصابات خلال الفترة الماضية مع نادي نيس، قبل أن يعود للمشاركة بصورة منتظمة مع الفريق الفرنسي، ولذلك هناك حرص كبير على عدم تعريضه لأي مخاطر إضافية، خصوصًا مع طبيعة أرضية ملعب مباراة جنوب السودان.

وأضاف أن موقف عبد المنعم يأتي في الإطار نفسه الذي تم التعامل به مع محمد صلاح، بعدما تقرر إراحة قائد منتخب مصر وعدم مشاركته أمام جنوب السودان بسبب أرضية الملعب، في ظل الرغبة في الحفاظ على اللاعبين وتجنب تعرضهم للإصابات.

وأشار المصدر إلى أن القرار النهائي بشأن مشاركة محمد عبد المنعم لم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن، وأن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن سيحسم الموقف وفقًا للحالة البدنية للاعب ورؤية الجهاز الطبي قبل المباراة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في جوبا، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

محمد عبد المنعم منتخب مصر نيس الفرنسي جنوب السودان

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