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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب جنوب السودان: لم أتوقع الخسارة من منتخب مصر بنتيجة ثقيلة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تحدث كريستيان بيمبي، المدير الفني لمنتخب جنوب السودان، عن الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه أمام منتخب مصر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط مهمة في مشوارهم بالبطولة.

وقال بيمبي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، إنه لم يكن يتوقع أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة الكبيرة، مشيرًا إلى أن الأخطاء الدفاعية وقلة التركيز كانتا من أبرز أسباب الخسارة.

وأوضح المدير الفني لمنتخب جنوب السودان: “لم أتوقع هذه الهزيمة الثقيلة، خاصة بعدما استقبلنا ثلاثة أهداف بسبب قلة التركيز وعدم تنفيذ التعليمات، إلى جانب الأخطاء الفردية التي ظهرت خلال المباراة”.

وأضاف: “لم أفكر حتى في الهزيمة، كنت أفكر على الأقل في تقديم أداء بطولي أمام منتخب مصر، لكننا لم نوفق في تحقيق ذلك، وظهرت الفوارق خلال اللقاء بشكل واضح”.

غياب صلاح لم يؤثر على دفاع جنوب السودان

وتطرق بيمبي إلى غياب محمد صلاح عن صفوف منتخب مصر، مؤكدًا أن عدم مشاركة قائد الفراعنة لم تكن سببًا في تراجع تركيز لاعبيه أو تراخيهم خلال المباراة.

وقال: “غياب محمد صلاح لم يؤدِ إلى تراخينا دفاعيًا، والنتيجة للأسف أثبتت صحة توقعاتي، لكنني لم أتوقع الخسارة بهذا المستوى أو بهذا الفارق الكبير وبهذا العدد من الأهداف”.

وأشاد بيمبي بقدرات منتخب مصر، موضحًا أن الفراعنة يمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات، وقادرون على مواصلة بناء فريق قوي.

واختتم تصريحاته قائلًا: “منتخب مصر يعمل على بناء فريق قوي بعد رحيل محمد صلاح، ومصر لديها مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة الكبيرة، ولا أرى مشكلة تواجههم في اللعب بدون صلاح”

منتخب مصر جنوب السودان تصفيات امم افريقيا اخبار الرياضة

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