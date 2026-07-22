برلماني: تعزيز المخزون الاستراتيجي يؤكد جاهزية الدولة لمواجهة التحديات العالمية

أشاد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس رؤية استباقية لحماية الأمن الاقتصادي والغذائي للمواطنين.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

المتغيرات الإقليمية والدولية

وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة أن المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض على الدول امتلاك احتياطيات آمنة من السلع والوقود، وهو ما تعمل عليه الحكومة بصورة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون تأثر بالأزمات الخارجية.

وأكد أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة قوية لتأمين الاحتياجات الأساسية، وهو ما انعكس على استقرار توافر السلع رغم التحديات العالمية، مشددًا على ضرورة مواصلة هذا النهج خلال المرحلة المقبلة.