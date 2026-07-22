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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: زيادة الإنتاج الداجني خطوة مهمة لتخفيف أعباء الأسعار عن المواطنين

الدواجن
الدواجن
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن القرارات الأخيرة لدعم صناعة الدواجن تمثل خطوة مهمة للحفاظ على أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي للمواطنين، مشددة على أن استقرار هذه الصناعة ينعكس بصورة واضحة على توافر المنتجات وضبط الأسواق.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المربي يمثل الحلقة الأساسية في منظومة الإنتاج الداجني، وأن توفير الدعم الفني واللوجستي والتمويلي له يساعد على استمرار العملية الإنتاجية، ويضمن الحفاظ على استقرار المعروض بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.

تطوير العنابر واستخدام الأساليب الحديثة

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تطوير العنابر واستخدام الأساليب الحديثة في التربية والإنتاج، إلى جانب تحديث قواعد البيانات الخاصة بالقطاع، يعد من أهم أدوات النهوض بصناعة الدواجن ورفع كفاءتها خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من الطيور وبيض المائدة يؤكد وجود فرص كبيرة للتوسع، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولكن أيضًا لفتح مجالات جديدة للتصدير وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأشارت العسيلي إلى أن دعم صناعة الدواجن يمثل استثمارًا في الأمن الغذائي المصري، لافتة إلى أن تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك هو الهدف الأساسي من خلال زيادة الإنتاج، وتقليل تكلفة التشغيل، وضمان وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة.

وأكدت النائبة أن استمرار التعاون بين وزارة الزراعة والمربين والجهات المعنية سيكون عاملًا رئيسيًا في تحقيق طفرة حقيقية بالقطاع، وتحويل صناعة الدواجن إلى نموذج أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة.

صناعة الدواجن مجلس النواب الأمن الغذائي

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