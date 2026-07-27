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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تكشف عن تابلت Moto Pad 70.. هل سيكون ملك الفئة المتوسطة؟

تابلت Moto Pad 70.
تابلت Moto Pad 70.
لمياء الياسين

بعد أن شوّقت شركة موتورولا لجهاز Moto Pad 70 Groove المُخصّص للصوت ، كشفت الآن عن تفاصيل رئيسية حول جهاز Moto Pad 70 القياسي على موقع Flipkart الإلكتروني. ومن المتوقع وصوله في حوالي 8 أغسطس.
ستحصل على شاشة كبيرة بحجم 12.1 بوصة بدقة 2.5K وسطوع يصل إلى 800 شمعة (في وضع السطوع العالي)، مما يضمن وضوحها حتى في ضوء الشمس المباشر. يأتي الجهاز اللوحي مزودًا بقلم Moto Pen المرفق، وهو مثالي لتدوين الملاحظات والرسم، أو ببساطة للتحكم بدقة أكبر.

ميزات جهاز Moto Pad 70 


يستمد الجهاز طاقته من معالج MediaTek Dimensity 6400 ، وهو شريحة بتقنية 6 نانومتر تُستخدم عادةً في الهواتف الذكية منخفضة التكلفة والمتوسطة المدى التي تدعم تقنية الجيل الخامس. يُفترض أن يُؤدي هذا المعالج مهام تعدد المهام الأساسية، والبث المباشر، والأعمال الإبداعية البسيطة بكفاءة عالية، كما يُساهم الهيكل الأكبر في تحسين تبديد الحرارة أثناء الاستخدام لفترات طويلة.
عمر البطارية ممتاز أيضاً: بطارية بسعة 10200 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 68 واط. ويظل الجهاز اللوحي نفسه سهل الحمل بوزن 530 غراماً وسُمك 6.29 ملم فقط.


تشمل الميزات الأخرى دعمًا كاملاً لشبكات الجيل الخامس، ونظام صوت رباعي السماعات بتقنية دولبي أتموس، ونظام أندرويد 16 مثبتًا مسبقًا. وتعد موتورولا بإصدار تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد بالإضافة إلى تحديثات أمنية حتى عام 2030، وهو التزام جيد بالنسبة لهذه الفئة.

من حيث المواصفات، يبدو جهاز Moto Pad 70 مشابهاً لجهاز Lenovo Idea Tab Plus. وهو موجه بوضوح للطلاب والمهنيين والعائلات الذين يرغبون في جهاز لوحي بشاشة كبيرة يدعم القلم، وبطارية تدوم طويلاً، وشحن سريع، وتجربة استخدام نظام أندرويد شبه خام.

يبدو أن موتورولا تستهدف أنواعًا مختلفة من المستخدمين مع سلسلة أجهزة Pad 70. يجمع جهاز Pad 70 Pro، الذي تم إطلاقه بالفعل ، بين شاشة بدقة 3.5K ومعدل تحديث 144 هرتز ومعالج من الفئة المتوسطة، بينما من المتوقع أن يعتمد جهاز Pad 70 Groove القادم على معالج من الفئة المتوسطة مع التركيز على الترفيه من خلال نظام الصوت JBL ذي التسعة مكبرات صوت.
من المرجح أن يجذب جهاز Pad 70 القياسي المستخدمين الذين يرغبون بشاشة كبيرة، ودعم القلم، وعمر بطارية طويل دون الحاجة لدفع ثمن الطرازات الأعلى. وسيتم الإعلان عن الأسعار الكاملة وخيارات التخزين/ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مع اقتراب موعد الإطلاق.

شبكات الجيل الخامس البث المباشر شحن سريع نظام أندرويد سلسلة أجهزة Pad 70 عمر بطارية جهاز Pad 70 ذاكرة الوصول العشوائي

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