اليابان تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على واردات الصلب من الصين وكوريا الجنوبية

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم /الثلاثاء/ فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق تصل إلى 55.3% على واردات الصلب القادمة من الصين وكوريا الجنوبية، في خطوة تستهدف حماية شركات صناعة الصلب المحلية من الواردات التي اعتبرتها تُباع بأسعار تقل عن قيمتها العادلة.

وأوضحت وزارتا التجارة والمالية باليابان أن الرسوم، التي تتراوح بين 29.2% و55.3%، ستُطبق على واردات لفائف وصفائح وشرائط الصلب المجلفن بالغمس الساخن من الصين وكوريا الجنوبية خلال الفترة من 8 أغسطس الحاري إلى 7 ديسمبر القادم، فيما استُثنيت الواردات القادمة من هونج كونج وماكاو من هذه الإجراءات.

وأضافت الوزارتان أن هذه المنتجات، التي تتميز بطبقة مقاومة للتآكل، تُستخدم على نطاق واسع في قطاع البناء، بما في ذلك الحواجز الواقية والمنازل والأسوار، إلى جانب استخدامها في تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الثلاجات.

وجاء القرار بعد تحقيق استمر عامًا كاملًا، بدأ إثر تقدم شركات نيبون ستيل وكوبي ستيل ويودوكو بطلب إلى الحكومة في أبريل 2025، أكدت فيه أن الواردات منخفضة السعر أجبرتها على خفض أسعار منتجاتها، فيما كانت السلطات قد مددت فترة التحقيق خلال الشهر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد اليابان لإجراءات مكافحة الإغراق، بعدما فرضت مؤخرًا رسومًا مماثلة على واردات الصلب المقاوم للصدأ المدرفل على البارد المعتمد على النيكل، وكذلك على أقطاب الجرافيت المستوردة من عدد من الشركاء التجاريين الآسيويين.