مستشار خامنئي يكشف مفاجأة: رسالة اللحظات الأخيرة تلغي ضربة إيرانية ضد أوكرانيا

قال محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الاثنين إن إيران قد استعدت لضرب ثلاثة مواقع في أوكرانيا بعد أن هاجمت كييف سفينة إيرانية في نهر الفولجا، لكنه ألغى الخطط بعد أن قالت أوكرانيا إن الحادث كان خطأ.

وأوضح رضائي "كنا جاهزين لهجوم على ثلاثة مواقع في أوكرانيا"، وفقا لما أورده التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأضاف المسئول الإيراني أن كييف وصفت الحادث لاحقًا بخطأ، مما دفع طهران إلى إعادة النظر في رد فعلها.

والشهر الماضي، صرح محسن رضائي قائلاً: "ستدافع طهران عن مضيق هرمز لأن هذا الممر الاستراتيجي يعد أحد عناصر الردع في البلاد، ويلعب دوراً حاسماً في ضمان الأمن والمصالح الوطنية".

وأضاف: "ستدافع إيران عن مصالح البلاد وأمنها بالاعتماد على قدراتها الدفاعية وقوتها الوطنية".