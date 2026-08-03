مجزرة على البحر الأسود.. روسيا تتهم أوكرانيا بقـ..تل أطفال في هجوم بمسيّرة

قالت روسيا، اليوم "الاثنين"، إن ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا وأصيب نحو 40 آخرين في منتجع غيلينجيك السياحي على البحر الأسود، خلال هجوم متعمد شنته طائرة مسيرة أوكرانية على المدنيين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من أوكرانيا، التي تقول مثل روسيا إنها لا تستهدف المدنيين عمداً في الحرب الشاملة التي شنتها موسكو في عام 2022، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تحققت منها رويترز، ما يبدو أنه طائرة بدون طيار تصطدم بمنطقة شاطئ مزدحمة بالقرب من بلدة جيليندجيك، مصحوبة بانفجار مدوٍ.

ووصف فينيامين كوندراتيف، حاكم منطقة كراسنودار جنوب روسيا فينيامين كوندراتيف حيث تقع مدينة غيلينجيك، ما حدث بالمأساة.

وقال إنه تم نقل 17 شخصاً إلى المستشفى على وجه السرعة.

وأوضح كوندراتيف قائلا "ما حدث اليوم كان هجوماً متعمداً من قبل نظام كييف على السكان المدنيين، وهو ما لا علاقة له على الإطلاق بالبنية التحتية العسكرية".

وقالت السلطات المحلية إنه تم إرسال فريق طبي متخصص في الكوارث إلى موقع الانفجار في قرية أركيبو-أوسيبوفكا السياحية، وهي جزء من منطقة منتجع جيليندجيك الأوسع.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اتهامها لأوكرانيا باللجوء إلى الإرهاب.

واتهمت روسيا الشهر الماضي قوات كييف بقتل 11 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، في هجوم على مخيم لقضاء العطلات في جزء تسيطر عليه روسيا من منطقة زابورجيا الأوكرانية.