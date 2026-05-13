إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلاف على دراجة نارية بالجيزة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصى الخشبية بين عدد من الأشخاص بمنطقة الحوامدية بالجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بين طرف أول: 3 أشخاص، مصابين بجروح قطعية متفرقة، وتم نقل أحدهم للمستشفى، وطرف ثان: 3 أشخاص، اثنان منهم مصابين بجروح قطعية متفرقة، تم نقل أحدهما للمستشفى، جميعهم مقيمون بدائرة القسم لخلافات بينهم حول مطالبة الطرف الثانى للطرف الأول بمبلغ مالى نظير توقف دراجته النارية بأحد الشوارع بدائرة القسم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية كانت بحوزتهم محدثين الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



