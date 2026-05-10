بطولة على عجلات الإسعاف.. طاقم إسعاف الإسماعيلية ينقذ سيدة ويجري ولادة ناجحة داخل السيارة بأبو صوير

في مشهد إنساني بطولي يجسد المعنى الحقيقي للرحمة وسرعة الاستجابة، نجح طاقم نموذج إسعاف الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، في إنقاذ سيدة داهمتها آلام الولادة بشكل مفاجئ داخل منزلها بعزبة أبو بخيت بالمنايف التابعة لقسم أبو صوير، حيث تمت عملية الولادة الطبيعية كاملة داخل سيارة الإسعاف، وسط متابعة طبية دقيقة للأم والمولودة.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا عاجلًا يفيد بوجود حالة ولادة طارئة داخل محل سكن السيدة، وعلى الفور تم توجيه سيارة الإسعاف كود 1173 باعتبارها الأقرب لموقع البلاغ، بقيادة فني القيادة محمود محمد عبدالحميد، وبرفقة المسعف محمد نجيب منسي.

وخلال دقائق معدودة وصل الطاقم إلى المنزل، ليجدوا سيدة في الثالثة والعشرين من عمرها تعاني من آلام مخاض شديدة، وبعد توقيع الكشف الطبي الميداني تبين أن رأس الجنين أوشكت على الخروج، ما استدعى اتخاذ قرار عاجل بعدم نقل الأم قبل إتمام الولادة حفاظًا على سلامتها وسلامة طفلتها.

واستجمع المسعف محمد نجيب منسي خبراته الطبية، وبدأ في التعامل مع الحالة باحترافية كاملة، حتى تمت الولادة الطبيعية بنجاح داخل سيارة الإسعاف، وسط إجراءات طبية دقيقة شملت تجفيف وتحفيز المولودة والتأكد من انتظام التنفس، مع متابعة العلامات الحيوية للأم بصورة مستمرة.

وعقب الاطمئنان على استقرار الحالة الصحية للأم وطفلتها، قام الطاقم بنقلهما إلى قسم الطوارئ بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث وصلتا في حالة جيدة جدًا، وسط إشادة كبيرة بسرعة التصرف وكفاءة طاقم الإسعاف.

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية فرع الإسماعيلية أن الواقعة تمثل نموذجًا مشرفًا لرجال الإسعاف الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية بكل إخلاص وتفانٍ، مهما كانت الظروف أو صعوبة المواقف.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور محمد طنطاوي مدير نموذج الإسماعيلية، والأستاذ خالد يوسف مشرف عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم زين مشرف القطاع، كافة تفاصيل الواقعة، مؤكدين أن ما قدمه طاقم السيارة يعد مثالًا عمليًا للأخلاق المهنية والإنسانية التي يتحلى بها رجال الإسعاف المصري.

وأعربوا عن اعتزازهم ببطلي الواقعة: فني القيادة محمود محمد عبدالحميد، والمسعف محمد نجيب منسي، مشيدين بسرعة استجابتهم وكفاءتهم العالية في التعامل مع الموقف الإنساني الطارئ.

وأكدت الهيئة أن الخط الساخن 123 يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وتقديم الدعم الإسعافي الفوري للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.