قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل المريض صفر في كارثة فيروس هانتا على السفينة هونديوس
اتحاد الكرة يمنح الزمالك مهلة أخيرة لتنفيذ مطلبه بشأن نهائي الدوري| تفاصيل
إيرين سعيد: تصنيف المدافعات عن حقوق المرأة بـ«النسويات» مرفوض
أحمد موسى: ماكرون يركض في شوارع الإسكندرية وسط المواطنين في مشهد استثنائي
جولة الحسم.. استعدادات مكثفة لـ سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الزمالك بالدوري
رئيس البعثة الطبية للحج بالمدينة المنورة: تنسيق كامل لتقديم أفضل الخدمات
مصادر: خطة لإنشاء بنية أساسية للاتصالات بـ160 مليون جنيه
تامر أمين: مصر ظهرت في أبهى صورها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للإسكندرية
موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة في بعض المناطق
زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية وتطلب الدعاء
الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر باستاد القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بطولة على عجلات الإسعاف.. طاقم إسعاف الإسماعيلية ينقذ سيدة ويجري ولادة ناجحة داخل السيارة بأبو صوير

الطفل مع المسعفين
الطفل مع المسعفين
الإسماعيلية انجي هيبة

في مشهد إنساني بطولي يجسد المعنى الحقيقي للرحمة وسرعة الاستجابة، نجح طاقم نموذج إسعاف الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، في إنقاذ سيدة داهمتها آلام الولادة بشكل مفاجئ داخل منزلها بعزبة أبو بخيت بالمنايف التابعة لقسم أبو صوير، حيث تمت عملية الولادة الطبيعية كاملة داخل سيارة الإسعاف، وسط متابعة طبية دقيقة للأم والمولودة.
وتلقت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا عاجلًا يفيد بوجود حالة ولادة طارئة داخل محل سكن السيدة، وعلى الفور تم توجيه سيارة الإسعاف كود 1173 باعتبارها الأقرب لموقع البلاغ، بقيادة فني القيادة محمود محمد عبدالحميد، وبرفقة المسعف محمد نجيب منسي.
وخلال دقائق معدودة وصل الطاقم إلى المنزل، ليجدوا سيدة في الثالثة والعشرين من عمرها تعاني من آلام مخاض شديدة، وبعد توقيع الكشف الطبي الميداني تبين أن رأس الجنين أوشكت على الخروج، ما استدعى اتخاذ قرار عاجل بعدم نقل الأم قبل إتمام الولادة حفاظًا على سلامتها وسلامة طفلتها.
واستجمع المسعف محمد نجيب منسي خبراته الطبية، وبدأ في التعامل مع الحالة باحترافية كاملة، حتى تمت الولادة الطبيعية بنجاح داخل سيارة الإسعاف، وسط إجراءات طبية دقيقة شملت تجفيف وتحفيز المولودة والتأكد من انتظام التنفس، مع متابعة العلامات الحيوية للأم بصورة مستمرة.
وعقب الاطمئنان على استقرار الحالة الصحية للأم وطفلتها، قام الطاقم بنقلهما إلى قسم الطوارئ بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث وصلتا في حالة جيدة جدًا، وسط إشادة كبيرة بسرعة التصرف وكفاءة طاقم الإسعاف.
وأكدت هيئة الإسعاف المصرية فرع الإسماعيلية أن الواقعة تمثل نموذجًا مشرفًا لرجال الإسعاف الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية بكل إخلاص وتفانٍ، مهما كانت الظروف أو صعوبة المواقف.
وفي السياق ذاته، تابع الدكتور محمد طنطاوي مدير نموذج الإسماعيلية، والأستاذ خالد يوسف مشرف عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم زين مشرف القطاع، كافة تفاصيل الواقعة، مؤكدين أن ما قدمه طاقم السيارة يعد مثالًا عمليًا للأخلاق المهنية والإنسانية التي يتحلى بها رجال الإسعاف المصري.
وأعربوا عن اعتزازهم ببطلي الواقعة: فني القيادة محمود محمد عبدالحميد، والمسعف محمد نجيب منسي، مشيدين بسرعة استجابتهم وكفاءتهم العالية في التعامل مع الموقف الإنساني الطارئ.
وأكدت الهيئة أن الخط الساخن 123 يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وتقديم الدعم الإسعافي الفوري للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

ماكرون

ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

أسعار الخراف

قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ماهي الفئات المستحقة؟.. خطوات الحصول على 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

بالصور

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

فيديو

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد