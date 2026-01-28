الجيش الأوكراني يعلن استهداف مستودع نفط في فورونيج الروسية

أ ش أ

أعلن الجيش الاوكراني اليوم /الأربعاء/ أنه تمكن من استهدف مستودع نفط في منطقة فورونيج الروسية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن القوات الأوكرانية غارات على مستودع النفط "خوكولسكايا" في منطقة فورونيج الروسية.

وقالت الهيئة :"استهدفت القوات الأوكرانية مستودع النفط "خوكولسكايا" في منطقة فورونيج. وقد تأكد اشتعال مواد بترولية، مع رصد دخان كثيف. ويجري حاليا تحديد النتائج".

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن قواتها أصابت مواقع لتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى والتحضير لإطلاقها.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم أيضا استهداف مستودع للوقود، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني في 158 منطقة.