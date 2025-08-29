بلاغ صادم من شابة ضد والدها.. اعتداء وتهديد لابنتها

نشرت آية محمد أحمد، طالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، مناشدة عاجلة لوزارة الداخلية والقضاء المصري للتدخل الفوري لحمايتها بعد تعرضها لاعتداء جنسي من والدها، برفقة ابنتها البالغة من عامين.



وقالت آية في منشورها إنها عانت منذ صغرها من عنف جسدي ونفسي شديد من والدها، الذي كان يضربها ويهينها باستمرار، واستغل نفوذ زوجته الحالية لتحريضها ضدها.

وأوضحت أنها طُردت من المنزل في مرحلة المراهقة، وتم احتجازها لفترة قصيرة، قبل أن تلجأ إلى دار أيتام، ثم تزوجت بعد بلوغها الثامنة عشرة، لكنها انفصلت في أغسطس 2025 بسبب مشكلات أسرية سابقة.



وأضافت أنها بعد انفصالها بدأ والدها بالتواصل معها بشكل مفاجئ، واستدرجها لزيارة منزل عمله في المنصورة يوم 27 أغسطس 2025، برفقة ابنتها، حيث تعرضت للاحتجاز والتهديد والاعتداء، مستغلاً حاجتها المادية وحالة الضعف النفسي لها ولطفلتها.



وأشارت آية إلى، أنها تعرضت لضغوط للتنازل عن حقوقها، مطالبة الوزارة بسرعة التدخل، وإجراء الفحص الطبي الشرعي، وحمايتها هي وابنتها، واستعادة حقها القانوني واستقرار حياتها ودراستها.



وطالبت الشابة جميع الجهات المسؤولة بالوقوف بجانبها وحمايتها من التعسف وسوء المعاملة، مؤكدة أن حقوقها وحقوق طفلتها في الأمان والعدالة في خطر.