استغلال طفل وسلاح.. القصة الكاملة لسقوط شاب وامرأة بتهمة استجداء المارة بالقاهرة

في مشهد أثار الجدل على السوشيال ميديا، ضبطت الداخلية عصابة تسول خطيرة في قلب المقطم، شاب وامرأة برفقة نجلها، يحملون سلاحًا أبيض وأجهزة اتصال، يستخدمون شتى الأساليب لاستجداء المارة والنصب عليهم، حتى وقعت الأجهزة الأمنية عليهم.





تفاصيل الحكاية تكشف عن نشاط إجرامي مدروس في قلب القاهرة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص باستجداء المارة وممارسة أعمال التسول بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان ، سيدة وبصحبتها نجلها "جميعهم لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (4 هواتف محمولة – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.