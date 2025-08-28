قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خفض الفائدة في مصر | خطوة جريئة تعزز النمو وتؤكد تعافي الاقتصاد .. خبير يعلق
محمد عبد الوهاب: مركز زراعة الكبد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر
بعد ظهور نتيجة الدور الثاني.. التعليم العالي تكشف عن تنسيق الكليات والمؤشرات الأولية
شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو
البيت الأبيض: ترامب غاضب من هجمات روسيا على أوكرانيا ويعد ببيان حاسم
توقعات بانخفاض مجدد لأسعار الفائدة بواقع 2% خلال الاجتماعات المقبلة
​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها
من الحلم إلى الوهم.. 70 طالبًا يحررون محاضر ضد أكاديمية الضيافة بسوهاج بعد "رحلة الموت" في شاطئ أبو تلات
غيابات مؤثرة تضرب الأهلي وبيراميدز قبل قمة الجولة الخامسة في الدوري
قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 كاملة.. قمم نارية بين كبار القارة العجوز
متى يقرر الطالب الالتحاق بالثانوية أو البكالوريا؟.. مفاجأة تكشف الفارق
الوطنية للانتخابات توضح بالأرقام تفاصيل كثافات الناخبين أمام لجان جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

استغلال طفل وسلاح.. القصة الكاملة لسقوط شاب وامرأة بتهمة استجداء المارة بالقاهرة

رامي المهدي

في مشهد أثار الجدل على السوشيال ميديا، ضبطت الداخلية عصابة تسول خطيرة في قلب المقطم، شاب وامرأة برفقة نجلها، يحملون سلاحًا أبيض وأجهزة اتصال، يستخدمون شتى الأساليب لاستجداء المارة والنصب عليهم، حتى وقعت الأجهزة الأمنية عليهم.


 

تفاصيل الحكاية تكشف عن نشاط إجرامي مدروس في قلب القاهرة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص باستجداء المارة وممارسة أعمال التسول بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان ، سيدة وبصحبتها نجلها "جميعهم لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (4 هواتف محمولة – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

