محافظات

جامعة دمنهور تعقد ورشة عمل بعنوان "الابتكار الأخضر والاستثمار في المشروعات الخضراء المستدامة"

ورشة جامعة دمنهور
ورشة جامعة دمنهور

نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور،  ورشة عمل بعنوان "الابتكار الأخضر والاستثمار في المشروعات الخضراء المستدامة"، بحضور الدكتورة  إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمود غزلان، المدير التنفيذي للمركز

عقدت الندوة بحضور الدكتور أحمد بسطاوي، رئيس مجلس إدارة شركة ايس أليكس، وعدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وبتنظيم رائع ومميز لأسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

خلال كلمتها؛ أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم، أن الابتكار الأخضر والاستثمار في المشروعات الخضراء المستدامة موضوع بالغ الأهمية لمستقبل مجتمعنا، وهو السبيل نحو مستقبل أكثر استدامة. لأنه يعني تطوير وتبني منتجات، ونماذج أعمال تقلل من الأثر البيئي السلبي وتحقق كفاءة في استخدام الموارد (كالطاقة والمياه)، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

و أوضحت "إيناس" أن جامعة دمنهور تسعى نحو تأهيل جيل من الخريجين يمتلكون وعياً بيئياً ومهارات خضراء مطلوبة في سوق العمل المستقبلي من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية المختلفة، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم الخضراء المبتكرة إلى مشاريع ريادية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، من خلال حاضنات الأعمال ومركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وأضافت أن قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يسعى إلى التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني؛ لإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تخدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مثل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في المرافق العامة، أو حملات التوعية البيئية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود غزلان، أن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور يعد منبرا لاحتضان الأفكار الشبابية الواعدة، وتوفير بيئة محفزة للإبداع، وبالأخص من خلال الشراكة الفاعلة مع شركة ICEAlex التي تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون بين الجامعة والقطاع الخاص في مجال دعم رواد الأعمال و المبتكرين، مثمنا   دعم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدائم لتعزيز أنشطة المركز وتمكين الشباب من المشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من العقول المبدعة، وأن طلابنا يمتلكون طاقات وقدرات قادرة على إحداث التغيير الإيجابي من خلال أفكارهم الخضراء و مشروعاتهم الريادية، موجها جزيل الشكر والتقدير لأسرة طلاب من أجل مصر المركزية، على ما قدموه من جهد مخلص لإنجاح هذه الفعالية التي نأمل أن تكون خطوة جديدة نحو مستقبل ابتكاري مستدام لوطننا العزيز.

خلال الندوة استعرض الدكتور أحمد بسطاوي، شرح مفصل لجائزة الابتكار المستدام المزمع تنفيذها بالتعاون مع مركز الابتكار و ريادة الأعمال بالجامعة، مشيرا إلى دعم وتشجيع الشباب من سن 18 إلى 35 عاما لتطوير مشروعات وأفكار ريادية مبتكرة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات البيئة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا النظيفة وإدارة الموارد.

جامعة دمنهور مركز الابتكار وريادة الأعمال المشروعات الخضراء المستدامة

