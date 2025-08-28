8 سيدات و21 طفلا.. القبض على عصابة تستغل تخصصت في التسول بالشيخ زايد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 أشخاص و 12 سيدة من بينهم 8 لهم معلومات جنائية، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمى شرطة "الشيخ زايد أول، الشيخ زايد ثان"، بنطاق محافظة الجيزة





وضبط بصحبتهم 21 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.





