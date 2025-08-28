بها مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية| سائق بتطبيق نقل شهير يسرق حقائب أجنبيتين بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية" ومقيمتين بدائرة القسم، بتضررهما من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، لقيامه بسرقة (9 حقائب خاصة بهما بداخلها "مشغولات ذهبية – جوازا سفر – هاتفان محمولان – بعض المتعلقات الشخصية")، وذلك عقب قيامه بتوصيلهما من مدينة نصر إلى محل إقامتهما.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بمحافظة الشرقية) وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.