حشيش وهيدرو.. إحباط محاولة لجلب مخدرات ب290 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالظهير الصحراوى برأس سدر، بقيمة مالية بلغت حوالى 290 مليون جنيه.



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهم، وتم ضبطهم بالظهير الصحراوى برأس سدر، وبحوزتهم “أكثر من طن من مخدر الحشيش – 3 أطنان من مخدر الهيدرو”.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 290 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





