نصب على مواطنين.. ضبط مدير كيان تعليمي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى بدون ترخيص، بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته “عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان – 13 ألف كتاب دراسى”.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.