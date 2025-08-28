وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بالسلاح الأبيض بدار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخرين بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: 3 أشخاص "مصابين بجروح ، ووفاة أحدهم متأثراً بإصابته" ، وطرف ثان 4 أشخاص مصابين بجروح جميعهم محتجزين بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ومقيمون بدائرة القسم .. بسبب خلافات الجيرة ، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض ، نتج عن ذلك الوفاة وإحداث الإصابات المنوه عنها ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





